Співробітники Google проти запуску пошуковика з цензурою в Китаї

Співробітники Google розіслали відповідні петиції

Співробітники компанії Google виступили проти запуску пошуковика з цензурою в Китаї. Про це повідомляє Reuters.

Так, співробітники підписали петицію і вимагають більшої прозорості в роботі.

"Ми настійно вимагаємо більшої транспарентності... і прихильності ясного і відкритого робочого процесу", - наголошується в розісланій по внутрішнім каналам петиції.

Також співробітники заявили, що згода Google на створення версії пошуковика з вбудованою цензурою може порушувати усталені норми в компанії, яка завжди підкреслювала свою прихильність свободі слова. На їхню думку, корпорація таким чином показує, що виправдовує дії влади Китаю, які фільтрують доступ користувачів до ряду сайтів та інтернет-послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google отримує інформацію про переміщення користувачів, навіть якщо ті відключили на своїх смартфонах функцію Location History, яка дозволяє створювати карту переміщень гаджета, а заодно і його власника.

Проведене розслідування показало, що інформацію про місцезнаходження пристрою компанія отримує завдяки тому, що деякі з його сервісів за замовчуванням налаштовані так, щоб автоматично зберігати цю інформацію.