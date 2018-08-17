Сотрудники Google против запуска поисковика с цензурой в Китае

Сотрудники Google разослали соответствующие петиции

Сотрудники компании Google выступили против запуска поисковика с цензурой в Китае. Об это сообщает Reuters.

Так, сотрудники подписали петицию и потребовали большей прозрачности в работе.

"Мы настоятельно требуем большей транспарентности... и приверженности ясному и открытому рабочему процессу", - отмечается в разосланной по внутренним каналам петиции.

Также сотрудники заявили, что согласие Google на создание версии поисковика со встроенной цензурой может нарушать устоявшиеся нормы в компании, которая всегда подчеркивала свою приверженность свободе слова. По их мнению, корпорация таким образом показывает, что оправдывает действия властей Китая, которые фильтруют доступ пользователей к ряду сайтов и интернет-услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что Google получает информацию о перемещениях пользователей, даже если те отключили на своих смартфонах функцию Location History, которая позволяет создавать карту перемещений гаджета, а заодно и его владельца.

Проведенное расследование показало, что информацию о местонахождении устройства компания получает благодаря тому, что некоторые из его сервисов по умолчанию настроены так, чтобы автоматически сохранять эту информацию.