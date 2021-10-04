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Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)

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Понеділок 04 жовтня 2021 20:04
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список) Фото: у роботі сервісів і соцмереж стався глобальний збій (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 4 жовтня, стався глобальний збій в роботі соціальних мереж та інших призначених для користувача платформ. Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми в роботі Facebook, Instagram і Netflix.

Про те, в роботі яких сервісів стався збій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні першими в результаті аварії "померли" Instagram, Facebook і WhatsApp. Користувачі скаржаться, що не працюють ні сайт, ні додатки сервісів.

В той самий час стали недоступні Netflix, Steam і PlayStation Network. Більшість користувачів повідомляють про проблеми з роботою сайтів і серверів, а також з авторизацією.

Також проблеми спостерігаються з роботою соціальної мережі Twitter. У більшості користувачів виникає проблема з роботою сайту і додатку, а також з авторизацією.

Під вечір почалися проблеми і з роботою месенджера Telegram. Користувачі скаржаться на проблеми з підключенням до сервісу, а також повідомляють, що довго відправляються повідомлення.

Крім того, проблеми також виникають у користувачів сервісу Minecraft, Amazon, Alexa, ігри Among Us і Google Play.

Також близько 20:30 "помер" TikTok. 60% користувачів скаржаться, що виникають проблеми зі входом в додаток, а ще 20% повідомляють про проблему з підключенням до сервісу.

При цьому до "естафети" приєдналися Youtube, Snapchat і Reddit.

Крім того, часткові проблеми спостерігаються в роботі Skype і Viber.

Ближче до 21:00 також стався збій в російській соцмережі, яка заборонена на території України, ВКонтакте.

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Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
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