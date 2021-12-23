Більше 4 тисяч жителів М'янми втекли до Таїланду за тиждень

Близько 4200 сільських жителів М'янми бігли через кордон до Таїланду за останній тиждень. Це сталося в результаті військових дій між представниками етнічних меншин і урядовими силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Представник міністерства оборони Таїланду генерал Конгчеп Тантраваніч повідомив, що понад 2500 осіб втекли до Таїланду з території, що належить етнічній меншості карен.

Зазвичай, коли відбуваються такі інциденти, сільським жителям дозволяється залишатися в Таїланді на кілька днів, а потім їх повертають в М'янму.

Карени - одна з кількох етнічних меншин, які десятиліттями боролися за більшу автономію від центрального уряду М'янми. Бої між двома сторонами носять періодичний характер, але посилилися після того, як в лютому військові захопили владу.

Тантраванич повідомив, що в період з 16 по 21 грудня через річку Моей в Таїланд через сутички між урядом М'янми та етнічними силами каренів переправилося 4 216 жителів села. З низ 861 особа повернулася назад, а 3355 осіб знайшли притулок в районі Травні Сот в Західній прикордонній провінції Так.

Територія, де ховаються жителі М'янми, закрита в якості запобіжного заходу через поширення COVID-19, і всі втекли проходять тестування.