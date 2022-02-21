Apple представить більше семи комп'ютерів Mac цього року, - bloomberg
Компанія Apple готується представити як мінімум сім нових комп'ютерів Mac в цьому році. Частина з них отримає новий чіп М2.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Варто відзначити, що чіп М2 - продуктивніше за М1, втім, поступається M1 Pro і M1 Max.
Які Mac Apple презентує в нинішньому році:
- Mac mini з чіпом M1 Pro;
- 13-дюймовий MacBook Pro з чіпом M2;
- Mac mini з чіпом M2;
- 24-дюймовий iMac з чіпом M2;
- оновлений MacBook Air з чіпом M2;
- більший iMac Pro з чіпами M1 Pro і M1 Max;
- Mac Pro половинного розміру з Apple Silicon.
Більш того, Apple готується до виходу iOS 15.4 - останнього великого оновлення перед iOS 16. Анонс запланований у першій половині березня. Тим часом розробка iOS 16 просувається гладко, а її випуск поки що не стикався з будь-якими переносами.
Більшу частину пристроїв покажуть вже на презентації, яка очікується в березні. Також на ній покажуть Phone SE третього покоління і нові планшети Apple.
Друга презентація 2022 року запланована на кінець весни або ж на початок літа. Можливо, це відбудеться на конференції для розробників WWDC 2022.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ймовірно, гарнітура змішаної реальності від Apple буде надавати унікальні функції лише за передплатою. Також компанія вже визначилася з назвою операційної системи для неї.