Apple представить більше семи комп'ютерів Mac цього року, - bloomberg

Компанія Apple готується представити як мінімум сім нових комп'ютерів Mac в цьому році. Частина з них отримає новий чіп М2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Варто відзначити, що чіп М2 - продуктивніше за М1, втім, поступається M1 Pro і M1 Max.

Які Mac Apple презентує в нинішньому році:

Mac mini з чіпом M1 Pro;

13-дюймовий MacBook Pro з чіпом M2;

Mac mini з чіпом M2;

24-дюймовий iMac з чіпом M2;

оновлений MacBook Air з чіпом M2;

більший iMac Pro з чіпами M1 Pro і M1 Max;

Mac Pro половинного розміру з Apple Silicon.

Більш того, Apple готується до виходу iOS 15.4 - останнього великого оновлення перед iOS 16. Анонс запланований у першій половині березня. Тим часом розробка iOS 16 просувається гладко, а її випуск поки що не стикався з будь-якими переносами.

Більшу частину пристроїв покажуть вже на презентації, яка очікується в березні. Також на ній покажуть Phone SE третього покоління і нові планшети Apple.

Друга презентація 2022 року запланована на кінець весни або ж на початок літа. Можливо, це відбудеться на конференції для розробників WWDC 2022.