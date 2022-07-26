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Співробітника СБУ затримали за вимагання хабара від фігуранта справи

Фото: співробітника СБУ затримали за здирництво хабара від фігуранта справи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Співробітника Служби безпеки України викрили на хабарі. Він вимагав від фігуранта кримінальної справи гроші взамін на "допомогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, співробітник служби пообіцяв підозрюваному "сприяння" у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування, за хабар у розмірі 60 тисяч доларів. Також він запевняв, що фігуранту справи ніхто не перешкоджатиме у веденні бізнесу в майбутньому.

В СБУ зазначають, що співробітника служби затримали під час отримання грошей. Наразі йому готується повідомлення про підозру.

Обшук у підозрюваного (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради III скликання, який вимагав 10 тисяч доларів за вплив на рішення суду.

Також ми писали, що у Вінницькій області прикордонник зажадав 10 тисяч доларів за незаконний виїзд з України. Його затримали.

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Служба безпеки України