Співробітника СБУ затримали за вимагання хабара від фігуранта справи

Співробітника Служби безпеки України викрили на хабарі. Він вимагав від фігуранта кримінальної справи гроші взамін на "допомогу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними правоохоронців, співробітник служби пообіцяв підозрюваному "сприяння" у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування, за хабар у розмірі 60 тисяч доларів. Також він запевняв, що фігуранту справи ніхто не перешкоджатиме у веденні бізнесу в майбутньому.
В СБУ зазначають, що співробітника служби затримали під час отримання грошей. Наразі йому готується повідомлення про підозру.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної Ради III скликання, який вимагав 10 тисяч доларів за вплив на рішення суду.
Також ми писали, що у Вінницькій області прикордонник зажадав 10 тисяч доларів за незаконний виїзд з України. Його затримали.
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