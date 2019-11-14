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Трамп у відеозверненні до американців назвав імпічмент шахрайством

Новини » В світі     14.11.2019 - 09:59
Трамп у відеозверненні до американців назвав імпічмент шахрайством
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп записав відеозвернення на тлі публічних слухань в Конгресі щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення до американців, в якому назвав розслідування в рамках імпічменту шахрайством. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що Трамп записав відеозвернення на тлі публічних слухань стосовно процедури імпічменту.

"Те, що зараз відбувається, це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати зброю, медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, - вони хочуть забрати все", - заявив Трамп у зверненні, яке оприлюднив Білий дім Twitter.

Трамп також заявив, що бореться з корупцією і не дасть демократам себе зупинити.

"Ми не можемо допустити цього ніколи. Ми боремося за те, щоб побороти корупцію, і саме це я зараз і роблю. Тепер ви бачите, чому нам це необхідно зробити... Вони (демократи, - ред.) намагаються зупинити мене, тому що я борюся за вас, і я ніколи цього не допущу", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що сьогодні опублікує стенограму квітневої розмови з Зеленським. Судячи за свідченнями в Конгресі, під час цієї бесіди Трамп попросив Зеленського ініціювати розслідування відносно Джо Байдена.

Також американський лідер заявляв, що у Туреччині знаходяться 4 мільйона біженців з Сирії і Брюссель повинен почати співпрацю з цього питання, інакше вони можуть опинитися на території ЄС.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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