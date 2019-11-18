Глава МЗС Німеччини скасував поїздку на Донбас

Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Маас знаходиться в Україні 18-19 листопада

Глава міністерства закордонних справ України (МЗС) Німеччини Гайко Маас скасував поїздку на Донбас через погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що через погодні умови поїздка Мааса на Донбас не відбудеться. Він полетить одразу в Київ, де обговорить з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Вадимом Пристайком саміт "нормандської четвірки".

"Через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або ж затримали багато рейсів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що планувався приліт Мааса ввечері в понеділок до Харкова, а вранці вівторка вертольотом він повинен був прибути в район лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, візит глави Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса в Україну відбудеться в 18-19 листопада.

Нагадаємо, раніше Маас заявив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використовувати. За його словами, в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні передумови, які все ще не були виконані.

Як повідомляє РБК-Україна, саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі. Згідно заяві Єлисейського палацу, саміт у нормандському форматі відбудеться в понеділок, 9 грудня 2019 року. У саміті візьмуть керівники Франції, Німеччини, Росії та України.