Сотня тисяч біженців покинула Ідліб після авіанальотів, - ООН

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомляє про сотні тисяч біженців після авіанальотів на Ідліб (Сирія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

Повідомляється, що понад 235 тис. мирних жителів покинули сирійську провінцію через авіаудари в грудні.

"Понад 235 тисяч мирних жителів покинули сирійську провінцію Ідліб з 12 по 25 грудня через бомбардування. Такі дані наведені в доповіді Управління ООН з координації гуманітарної діяльності (OCHA) від 26 грудня. Зокрема, місто Мааррет-ен-Нууман та навколишні райони "практично порожні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, російські війська, що підтримують президента Сирії Башара Асада, завдали авіаудари на північному заході Сирії. Загинули щонайменше 10 людей, з них шестеро - діти. Авіаудар вразив школу в селі Джубас в провінції Ідліб, де знаходилися внутрішні біженці.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоку тривогу у зв'язку з ескалацією бойових дій на північному заході Сирії, де, за повідомленнями, ведуться обстріл "коридорів" з яких мирні жителі тікають у пошуках безпеки. Він закликав сторони конфлікту негайно припинити військову конфронтацію і дати можливість доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Як повідомляло РБК-Україна, в Сирії за авіаудар по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім осіб і більше десяти осіб отримали поранення.