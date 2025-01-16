Сотня Трампа. Какими будут первые указы 47-го президента США

В свои первые сто дней президентства покидающий Белый дом Джо Байден издал 42 указа, половина из которых – отменяли решения предыдущей администрации. То есть – тогда еще 45-го президента США Дональда Трампа.

Отмену указов, большинство которых касались миграции, Байден объяснил тем, что они были последствиями "плохой политики" Трампа. Вероятно, теперь Трамп "отблагодарит" своего предшественника тем же.

Избранный президент США уже пообещал, что "заставит головы кружиться" от скорости принятия решений сразу же после инаугурации. А его команда анонсировала по меньшей мере сотню указов, которые будут изданы в первые дни президентства. Эти указы уже разрабатываются.

Мигранты и защита южной границы

По данным Reuters, многие первые указы Трампа будут направлены на усиление иммиграционного контроля и выполнение обещания о масштабной депортации нелегальных мигрантов из США.

Ожидается, что Трамп предоставит федеральным службам больше полномочий для арестов нелегалов без уголовного прошлого, увеличит количество военных на границе с Мексикой и возобновит строительство стены. Чтобы получить средства на это, Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за нелегальной иммиграции.

Кроме того, Трамп планировал отменить временные программы Байдена, которые позволили сотням тысяч мигрантов из определенных стран легально въехать на гуманитарных основаниях и получить разрешение на работу в США.

Фото: первые указы Трампа могут касаться нелегальных мигрантов (Getty Images)

Еще одним решением 47-го президента по поводу миграционной политики может стать отмена автоматического предоставления гражданства тем, кто родился в США от родителей-нелегалов.

Однако эта инициатива Трампа может столкнуться с юридическими трудностями, поскольку идет в разрез с 14-й поправкой Конституции США, которая предусматривает предоставление гражданства всем рожденным или натурализованным в США. Этот принцип действует в США уже более 150 лет.

Кроме указа, для отмены этого принципа Трампу потребуется, чтобы штаты согласились на национальный съезд или две трети голосов "за" для поддержки предложения в Конгрессе, которое затем нужно будет утвердить тремя четвертями законодательных собраний штатов, из которых Республиканская партия контролирует лишь чуть больше половины. Если проще – сделать это возможно лишь в теории.

Помилование участников штурма Капитолия

У американских президентов есть широкие полномочия на помилование людей, которых приговорили за федеральные преступления, и отмену их сроков заключения. Хотя в речах до и после выборов Трамп не обещал помилования участникам штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, в нескольких своих интервью он не исключал такой возможности.

Помиловать можно как уже осужденных, так и тех, в отношении кого следствие еще продолжается. Однако пока не понятно, кто в итоге получит помилование от Трампа. Сам же избранный президент заявлял, что "склонен помиловать многих из них", но не может сказать о каждом отдельно.

Фото: Трамп может помиловать участников штурма Капитолия (Getty Images)

Будущая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что Трамп будет принимать решение по "каждому конкретному случаю" после того, как вернется в Белый дом. На сегодня в США из-за январских событий возле Капитолия арестовано более 1500 человек, более 750 из которых были осуждены за различные преступления - от проникновения в Капитолий до нападения на полицейских и подстрекательства к заговору.

Трамп и сам является фигурантом дела о штурме Капитолия. Его обвиняют в том, что именно он спровоцировал насилие на Капитолийском холме в Вашингтоне. Поэтому нельзя исключать, что Трамп помилует и самого себя, что предусмотрено его полномочиями, хотя и станет первым подобным случаем в истории США.

Выход из ВОЗ и Парижского климатического соглашения

Еще в декабре прошлого года Financial Times писала о намерениях команды Трампа снова вывести США из состава Всемирной организации здравоохранения. Первый выход США из организации состоялся также при Трампе – в мае 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Вернулись США в ВОЗ уже при президентстве Байдена.

Повторный выход США оставит ВОЗ без крупнейшего источника финансирования (в 2022-23 годах доля США составляла около 16% от всего финансирования организации) и повлияет на способность реагировать на глобальные кризисы.

В команде Трампа хотят, чтобы он начал процесс выхода из ВОЗ сразу же в день инаугурации.

Фото: в день инаугурации Трамп может начать выход США из ВОЗ (Getty Images)

Также Трамп хочет выйти из Парижского климатического соглашения. Как и в случае с ВОЗ, он уже делал это во время первого президентского срока, но Байден вернул США в этот международный договор.

Как рассказывало издание The New York Times, команда Трампа уже подготовила соответствующие указы, а также указы для уменьшения территорий, охраняемых законом как национальные памятники, чтобы позволить больше добычи полезных ископаемых и бурение.

Энергетика

Выход из Парижского климатического соглашения позволит новой администрации США не выполнять ограничения на выбросы углерода, а также сделать приоритетной добычу нефти и газа в США.

Ожидается, что Трамп также отменит программы администрации Байдена по поддержке электромобилей и зарядных станций, а еще ужесточит меры для блокирования импорта автомобилей, компонентов и материалов для аккумуляторов из Китая.

Также под отмену могут попасть климатические программы Байдена по электростанциям, пауза в экспорте сжиженного природного газа и исключения, из-за которых в Калифорнии и других штатах могут быть более жесткие правила по загрязнению окружающей среды.

Тарифы и пошлины

Один из шагов, который Трамп может сделать после инаугурации или в первые дни своего второго президентского срока – это выполнить свои угрозы по повышению тарифов на импортные товары из крупнейших торговых партнеров США. Это, по его мнению, поможет ускорить экономический рост Америки.

"Я очень верю в тарифы. Я думаю, что тарифы – это самое красивое слово. Я думаю, что они красивые. Это сделает нас богатыми", – говорил Трамп в одном из своих интервью.

Фото: Трамп может ввести тарифы против Канады (Getty Images)

Пока непонятно, какими будут эти будущие тарифы, но сам Трамп озвучивал планы по крайней мере 10% общего тарифа на импортные товары и 60% налога на импорт товаров из Китая. Кроме того, Трамп обещал наложить 25-процентные пошлины и Мексику (за мигрантов и наркотики, которые через нее попадают в США) и Канаду (за неспособность решить вопрос торговли и иммиграции).

Угрозы в сторону Канады даже переросли в публичный конфликт между Трампом, его командой и канадским премьером Трюдо. Трамп неоднократно шутил, что Канаде для решения проблем стоит стать 51-м американским штатом, а приближенный к нему миллиардер Илон Маск, вообще назвал канадского премьера "девчонкой".

Для сбора доходов от тарифов Трамп хочет создать новую Службу внешних доходов. О таких намерениях он уже успел объявить в собственной социальной сети Truth Social. Однако, какой будет ее структура, пока непонятно, но инсайдеры предполагают, что Трамп просто переименует уже имеющееся подразделение в Министерстве финансов.

Аборты

Трамп уже успел пообещать, что после возвращения в Белый дом, отменит решения Байдена, которые касались единой национальной программы планирования семьи Title Х.

Во время первого срока Трамп запретил поставщикам медицинских услуг в Title X упоминать при пациентах об абортах, предлагать им или даже отвечать на вопросы пациентов о них. Это привело к тому, что ряд американских штатов вышел из программы. Эта политика была отменена в первые месяцы президентства Байдена.