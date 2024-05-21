Сотни захватчиков под видом гражданских движутся в Луганскую область, - ОСГВ "Хортица"

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек", - заявил он.

Волошин отметил, что их целью является перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Он добавил, что военный транспорт уничтожаются сразу, а гражданские - нет, поэтому российские захватчики и маскируются.