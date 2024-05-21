Генштаб: Силы обороны удерживают позиции в самых горячих точках, кое-где контратакуют
Силы обороны продолжают удерживать позиции в самых горячих точках фронта. Кое-где контратакуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За прошедшие сутки, 20 мая, состоялось 112 боевых столкновений. Террористы 4064 совета открыли огонь по позициям наших бойцов, а также мирных населенных пунктах.
Воздушные силы, ракетные войска, а также артиллерия ударили по:
- 20 районам сосредоточения вражеского личного состава;
- району сосредоточения военной техники;
- пункту управления;
- артиллерийскому средству;
- складу боеприпасов;
- средства противовоздушной обороны (ПВО).
Силы обороны сосредотачивают усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах, чтобы сорвать планы врага по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. В частности усиливаются позиции вдоль государственной границы Украины с Россией.
"В самых горячих районах фронта украинские воины держат позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют", - добавляет Генштаб.
С начала сегодняшних суток уже состоялось 37 боевых столкновений.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.
На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.
На Северском направлении наши бойцы отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка и Раздоловка. Ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.
На Покровском направлении ситуация самая горячая. С начала суток состоялось 11 атак врага. Оккупанты продолжают наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово.
На Кураховском направлении враг пытается наступать в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа
На Времовском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе населенного пункта Старомайорское.
Наступление России
В течение последних недель враг активизировал боевые действия на Харьковском направлении. Террористы пытались прорвать линию обороны наших военных, но потом решили растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.
Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, ситуация на фронте не является катастрофической, впрочем, сложная. По его словам, Россия пытается создать серую зону.
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