Сотні загарбників під виглядом цивільних рухаються до Луганської області, - ОСУВ "Хортиця"

Сотні загарбників із російської Тульської області під виглядом цивільних рухаються в Луганську область.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - заявив він.
Волошин зазначив, що їхньою метою є переміщення та комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як у Донецькій, так і в Луганській областях.
Він додав, що військовий транспорт знищуються одразу, а цивільні - ні, тому російські загарбники і маскуються.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найзапекліші бої на 21 травня розгорнулися на Покровському напрямку. Російські війська не припиняють спроб настання у напрямку населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Північне та Нетайлове.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.