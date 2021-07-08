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Сотні вибухів і обстріли на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала майже півтисячі порушень

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Україна, Четвер 08 липня 2021 03:41
Сотні вибухів і обстріли на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала майже півтисячі порушень Фото: ОБСЄ зафіксувала 464 порушення на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх сталося в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 7 липня.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 328 порушень режиму припинення вогню, включаючи 161 вибух. З них 1 розрив боєприпасу і 160 вибухів невизначеного походження.

Відзначається, що більшість порушень сталися на півдні і півночі від Попасної, а також поблизу ділянки розведення в районі н.п. Золоте.

Тільки в Попасній чули 144 вибухи невизначеного походження, при цьому частина з них - за межами ділянки розведення в районі Золотого. Також у Попасній 15 разів гриміли великокаліберні кулемети і були чутні постріли зі стрілецької та іншої (невизначеної) зброї.

У Золотому чули 15 пострілів зі стрілецької зброї, вибухи і спалахи за межами ділянки розведення.

У Донецькій області зафіксували 136 порушень режиму припинення вогню, в
тому числі 7 вибухів (1 розрив боєприпасу і 6 вибухів невизначеного
походження).

Більшість порушень сталися в районі Донецької фільтрувальної станції та біля Широкиного.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі використовують прострочені російські боєприпаси. Йдеться про осколково-фугасні снаряди типу ЗОФ49, які окупанти випускають у бік українських позицій.

Раніше повідомлялося, що бойовики стягують техніку в населені пункти Донбасу.

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