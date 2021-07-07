Окупанти готуються до бойових дій на Донбасі. Розміщують техніку в населених пунктах

Російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил .

Спостерігачі ОБСЄ у звіті від 6 липня розповіли про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів:

поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин;

поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць, 101 броньована бойова машина;

поблизу Круглика - 30 танків.

Розміщену з порушеннями військову техніку спостерігачі зафіксували і на окупованій території Донецької області - 8 танків Т-64 поблизу Бойківського. У так званій зоні безпеки також помітили техніку бойовиків:

на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП);

поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин та одна самохідну гаубиця 2С1 "Гвоздика".

"Зазначене свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій. Варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють ситуацію в районі проведення ООС", - наголосили у штабі.