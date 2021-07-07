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Окупанти готуються до бойових дій на Донбасі. Розміщують техніку в населених пунктах

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Донбас, Середа 07 липня 2021 15:51
Окупанти готуються до бойових дій на Донбасі. Розміщують техніку в населених пунктах Фото: бойовики розміщують важку техніку на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.

Спостерігачі ОБСЄ у звіті від 6 липня розповіли про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів:

  • поблизу Шимшинівки - 11 танків, 26 броньованих машин;
  • поблизу Мирного - 30 танків, 9 самохідних гаубиць, 18 буксированих гаубиць, 101 броньована бойова машина;
  • поблизу Круглика - 30 танків.

Розміщену з порушеннями військову техніку спостерігачі зафіксували і на окупованій території Донецької області - 8 танків Т-64 поблизу Бойківського. У так званій зоні безпеки також помітили техніку бойовиків:

  • на території Роздольного - 23 бойові машини піхоти (БМП);
  • поблизу Кальміуського - 6 бойових броньованих машин та одна самохідну гаубиця 2С1 "Гвоздика".

"Зазначене свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій. Варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють ситуацію в районі проведення ООС", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, напередодні у штабі пояснили, навіщо бойовики загострюють ситуацію на Донбасі.

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