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Україна попросила ОБСЄ посприяти візиту експертів МАГАТЕ на Донбас

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Київ, Середа 07 липня 2021 19:29
Україна попросила ОБСЄ посприяти візиту експертів МАГАТЕ на Донбас Фото: українська делегація попросила ОБСЄ посприяти візиту МАГАТЕ на Донбас (twitter.com/osce_smm)
Автор: Сергій Пишкін

Через невирішеність питання доступу інспекції МАГАТЕ до Донбасу, українська делегація в Тристоронній контактній групі попросила ОБСЄ посприяти цьому. Експерти МАГАТЕ повинні перевірити стан ядерних матеріалів на кількох об'єктах тимчасово окупованої території країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

“У зв’язку з невирішеністю питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях України для перевірки стану ядерних матеріалів на кількох об’єктах українська сторона в черговий раз порушила це питання в рамках ТКГ”, - зазначається у повідомленні.

Українська делегація, зі свого боку, звернулася з проханням до ОБСЄ посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Донбасу задля виконання зазначеної місії.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Російська Федерація не дозволяє експертам МАГАТЕ перевірити стан ядерних матеріалів на Донбасі.

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МАГАТЭ Донбас Російська Федерація Україна
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