Сотни тысяч учителей получат дополнительные выплаты: какие сроки и условия

Доплаты учителям

Напомним, недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабинет министров утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет. В стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее были исключены из перечня. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил об отсутствии средств для повышения зарплат учителям. Сейчас правительство выплачивает надбавки педагогам в размере 2 тысячи гривен в год.

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.