Сотни тысяч претендентов на грин-карту должны выехать из США из-за новых правил Трампа
Администрация Трампа обязала претендентов на грин-карту покидать США и подавать документы из родной страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Что изменилось
Ранее претенденты на постоянное проживание могли подавать документы, находясь в США.
Теперь Служба гражданства и иммиграции обязала их возвращаться домой на все время рассмотрения - процесс, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Предусмотрены исключения для "чрезвычайных обстоятельств".
Последствия
Новое правило будет разлучать семьи, заставлять людей оставлять работу и разрушать устоявшиеся связи в общинах.
Критики указывают, что это ударит прежде всего по высококвалифицированным специалистам - врачам, инженерам, исследователям. В 2024 фискальном году постоянное проживание получили около 1,4 млн человек.
Реакция
Новое правило уже столкнулось с волной критики от юристов, законодателей и правозащитников. Директор по иммиграционным исследованиям Cato Institute назвал его "нелогичным" и предупредил: оно оттолкнет таланты в другие страны и сделает США менее конкурентоспособными для бизнеса.
Демократические конгрессмены заявили, что Трамп "намеренно усложняет легальную иммиграцию".
Контекст
Новое правило - часть широкой кампании администрации Трампа по ограничению как нелегальной, так и легальной иммиграции. Ранее администрация отменила временный защищенный статус для нескольких стран, остановила прием беженцев и ограничила рабочие и студенческие визы.
Администрация Трампа последовательно усложняет иммиграцию в США. Ранее президент представил "золотую грин-карту" за 5 млн долларов - программу для иностранных инвесторов, которая фактически провалилась в первые месяцы работы.
Также США ввели плату за участие в лотерее грин-карт, которая ранее была бесплатной.