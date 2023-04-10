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Нетаньяху распорядился начать в Израиле мобилизацию резервистов

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Понедельник 10 апреля 2023 01:15
Нетаньяху распорядился начать в Израиле мобилизацию резервистов Фото: Нетаньяху распорядился начать в Израиле мобилизацию резервистов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

После гибели трех человек в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Глава израильского правительства дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы.

Атаки произошли после того, как Израиль ударил в ответ на ракетные обстрелы из Сектора Газы и Ливана.

Военные заявили, что атаковали цели, включая инфраструктуру, принадлежащую ХАМАСу на юге Ливана.

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