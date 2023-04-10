Нетаньяху распорядился начать в Израиле мобилизацию резервистов

После гибели трех человек в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Глава израильского правительства дал указание полиции мобилизовать все резервные подразделения пограничной полиции и приказал ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы. Атаки произошли после того, как Израиль ударил в ответ на ракетные обстрелы из Сектора Газы и Ливана. Военные заявили, что атаковали цели, включая инфраструктуру, принадлежащую ХАМАСу на юге Ливана.