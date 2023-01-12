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Сотни тысяч людей без света. "Укрэнерго" показало последствия удара, пожар тушили 8 часов

Фото: "Укрэнерго" показало последствия удара по подстанции, пожар тушили 8 часов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты произвели ракетный обстрел одной из подстанций "Укрэнерго". Сотни тысяч человек остались без света, а пожар на энергообъекте пришлось тушить треть дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Три ракетных прилета на подстанцию, которая обеспечивает свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. А гасить до конца тревоги нельзя - потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще", - говорится в сообщении.

Как рассказали электрики, восемь часов спасатели гасили пожар на объекте.

Как сообщалось, на утро 12 января в Украине сохраняется значительный дефицит мощности. В девяти областях страны ввели аварийные отключения с самого утра.

При этом в Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.

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