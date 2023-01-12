Сотни тысяч людей без света. "Укрэнерго" показало последствия удара, пожар тушили 8 часов

Оккупанты произвели ракетный обстрел одной из подстанций "Укрэнерго". Сотни тысяч человек остались без света, а пожар на энергообъекте пришлось тушить треть дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Три ракетных прилета на подстанцию, которая обеспечивает свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. А гасить до конца тревоги нельзя - потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще", - говорится в сообщении.

Как рассказали электрики, восемь часов спасатели гасили пожар на объекте.