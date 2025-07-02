Сотни танкеров: в Европе раскрыли масштабы теневых перевозок нефти в обход санкций

По словам французского адмирала, правительство Франции ежедневно проверяет около 10 таких судов, а всего в мире может действовать до 900 "танкеров-призраков".

"Действия правительства - это, прежде всего, особенно тщательный мониторинг этого флота, который, по оценкам, состоит примерно из 900 судов, из которых около десяти ежедневно контролируются в Ла-Манше", - цитирует издание слова чиновника.

Он подчеркнул, что эти суда связаны не только с российскими, но и с иранскими и северокорейскими интересами.

Адмирал пояснил, что такие суда пользуются слабыми местами в международном морском праве и отсутствием контроля. Это в основном старые танкеры среднего размера, которые покупают неизвестные компании. Они часто не соответствуют даже минимальным требованиям безопасности, а их страхование вызывает серьезные сомнения.

Как указывают в издании, Европейский Союз в рамках 18-го пакета санкций, предложенного Еврокомиссией, планирует добавить в черный список еще 70 танкеров-призраков, которые использует Москва. На сегодня в список уже входят 342 судна.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь оценил размер российского флота-призрака в примерно 500 танкеров.