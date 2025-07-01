В Средиземном море взорвался танкер "теневого флота" РФ: в ГУР рассказали детали

На танкере Vilamoura, который принадлежит к "теневому флоту" РФ, 27 июня произошел взрыв в моторном отделении. Инцидент произошел во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 км к северо-востоку от территориальных вод Ливии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

По данным ГУР, танкер находился под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 млн баррелей сырой нефти. Отмечается, что Vilamoura неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска. По состоянию на 1 июля пожарный буксир под флагом Мальты Boka Summit тянет поврежденный взрывом танкер в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить состояние судна. Владелец танкера Vilamoura - транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в городе Маруси, Греция.