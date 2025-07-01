В Средиземном море взорвался танкер "теневого флота" РФ: в ГУР рассказали детали
На танкере Vilamoura, который принадлежит к "теневому флоту" РФ, 27 июня произошел взрыв в моторном отделении. Инцидент произошел во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 км к северо-востоку от территориальных вод Ливии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.
По данным ГУР, танкер находился под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 млн баррелей сырой нефти.
Отмечается, что Vilamoura неоднократно использовали для перевозки нефтепродуктов из портов России. Например, в апреле 2025 года танкер находился в терминале порта Усть-Луга, в мае его фиксировали в районе Новороссийска.
По состоянию на 1 июля пожарный буксир под флагом Мальты Boka Summit тянет поврежденный взрывом танкер в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить состояние судна.
Владелец танкера Vilamoura - транспортная компания TMS Tanker ltd., зарегистрированная в городе Маруси, Греция.
Санкции против "теневого флота" РФ
Напомним, на днях правительство Британии ввело пакет санкций против России. Сообщается, что экономические ограничения касаются теневого флота и организаций, которые способствуют агрессии РФ против Украины.
Заметим, что, по данным ГУР, по состоянию на прошлый месяц российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.
Также в конце мая этого года Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов из третьих стран, которые являются частью "теневого флота" РФ и отвечают за транспортировку российской нефти.
Кроме того, в июне Австралия впервые ударила по "теневому" флоту Кремля. Десятки танкеров, которые финансировали войну, теперь под санкциями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.