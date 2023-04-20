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Сотни солдат армии Судана с оружием вторглись на территорию Чада, их разоружили

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Четверг 20 апреля 2023 03:51
Сотни солдат армии Судана с оружием вторглись на территорию Чада, их разоружили Фото: солдаты Судана вторглись в Чад, их разоружили (flickr.com/gpforeducation)
Автор: Константин Широкун

Армия Чада остановила и разоружила суданский контингент из 320 солдат, который вторгся в западноафриканскую страну.

Об этом заявил министр обороны Чада Дауд Яя Брахим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Брахим заявил на пресс-конференции, что конфронтация между суданцами может привести к новым волнам беженцев, и добавил, что поддержание безопасности станет затруднительным.

Правительство Чада закрыло границу с Суданом в субботу и призвало к спокойствию на фоне очевидной попытки государственного переворота в Хартуме.

Министр обороны западноафриканской страны заявил, что в прошлом страна принимала более 400 тысяч суданских беженцев.

"Сегодня тысячи беженцев пересекают нашу границу в поисках защиты. У нас нет другого выбора, кроме как приветствовать и защищать их", — добавил Брахим.

Ранее мы сообщали, что силы быстрого реагирования, которые борются за власть в Судане, сотрудничают с российским ЧВК "Вагнера".

Напомним, в Судане группа американских дипломатов попала под обстрел.

Также ранее сообщалось, что правительство Чада объявило о предотвращении попытки государственного переворота группой военных.

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