Чад заявил о попытке госпереворота

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Согласно заявлению правительства, за покушением стояла группа из 11 офицеров во главе с Барадином Бердей Таргио, президентом Чадской организации по правам человека.

"Служба безопасности предотвратила попытку военных дестабилизировать страну и подорвать конституционный строй", - сообщает телеканал.

В феврале 2021 года Таргио был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в подрыве конституционного строя.

Напомним, в 2021 году стало известно, что президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны. Деби был одним из самых длительных правителей Африки. В к власти пришла военная хунта.

Впервые он пришел к власти во время вооруженного восстания в 1990 году. Тогда он захватил власть после восстания против президента Хиссена Хабре и с тех пор пережил различные мятежи против собственного правления. Выиграл выборы в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.

Столкновения с армией в Чаде начались 17 апреля. Генерал армии сообщил, что 300 повстанцев были убиты и 150 взяты в плен. По его словам, пять правительственных солдат были убиты и 36 ранены.

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