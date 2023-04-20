Сотні солдатів армії Судану зі зброєю вторглися на територію Чаду, їх роззброїли

Армія Чада зупинила та роззброїла суданський контингент із 320 солдатів, який вторгся до західноафриканської країни.

Про це заявив міністр оборони Чада Дауд Яя Брахім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Брахім заявив на прес-конференції, що конфронтація між суданцями може призвести до нових хвиль біженців, і додав, що підтримання безпеки стане скрутним.

Уряд Чаду закрив кордон із Суданом у суботу та закликав до спокою на тлі очевидної спроби державного перевороту в Хартумі.

Міністр оборони західноафриканської країни заявив, що у минулому країна приймала понад 400 тисяч суданських біженців.

"Сьогодні тисячі біженців перетинають наш кордон у пошуках захисту. У нас немає іншого вибору, окрім як вітати та захищати їх", - додав Брахім.