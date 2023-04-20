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Сотні солдатів армії Судану зі зброєю вторглися на територію Чаду, їх роззброїли

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Четвер 20 квітня 2023 03:51
Сотні солдатів армії Судану зі зброєю вторглися на територію Чаду, їх роззброїли Фото: солдати Судану вторглися до Чаду, їх роззброїли (flickr.com/gpforeducation)
Автор: Константин Широкун

Армія Чада зупинила та роззброїла суданський контингент із 320 солдатів, який вторгся до західноафриканської країни.

Про це заявив міністр оборони Чада Дауд Яя Брахім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Брахім заявив на прес-конференції, що конфронтація між суданцями може призвести до нових хвиль біженців, і додав, що підтримання безпеки стане скрутним.

Уряд Чаду закрив кордон із Суданом у суботу та закликав до спокою на тлі очевидної спроби державного перевороту в Хартумі.

Міністр оборони західноафриканської країни заявив, що у минулому країна приймала понад 400 тисяч суданських біженців.

"Сьогодні тисячі біженців перетинають наш кордон у пошуках захисту. У нас немає іншого вибору, окрім як вітати та захищати їх", - додав Брахім.

Раніше ми повідомляли, що сили швидкого реагування, які борються за владу в Судані, співпрацюють із російським ПВК "Вагнера" .

Нагадаємо, у Судані група американських дипломатів потрапила під обстріл .

Також раніше повідомлялося, що уряд Чаду оголосив про запобігання спробі державного перевороту групою військових.

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