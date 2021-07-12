Під Житомиром військовий вистрілив дитині в спину

У понеділок, 12 липня, в Новоград-Волинському сталася стрілянина. В результаті події 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, інцидент нібито стався на березі місцевої річки.

"Проте в ході встановлення обставин ці відомості не підтвердилися", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели ряд слідчо-розшукових заходів і виявили докази того, що поранення дитини відбулося в будинку.

"З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні", - йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 КК України).