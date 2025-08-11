Сотни российских военных прибыли в Беларусь на учения, - ГПСУ

По его словам, на территорию Беларуси уже заехали несколько сотен военнослужащих Вооруженных сил РФ и несколько десятков единиц техники.

В то же время Беларусь также направила свои определенные подразделения и силы в Россию, где есть площадки для проведения учений.

Демченко отметил, что подразделения разведки Министерства обороны и ГПСУ "постоянно отслеживают дальнейшее возможное прибытие в Беларусь российских подразделений для того, чтобы понимать, какое количество они могут задействовать для этих совместных учений, особенно на площадках на территории Беларуси.

"Потому что это направление по-прежнему для нас угрожающее. Потому что во время этих учений нельзя исключать каких-то провокаций или нагнетания дальнейшей ситуации по безопасности для нашей страны", - пояснил спикер ГПСУ.

В то же время он подчеркнул, что текущее количество российских сил в Беларуси не представляет существенной угрозы, а у украинской границы не сформированы ударные группировки.