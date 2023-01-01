Сотни раненых оккупантов и сбитые дроны: Генштаб сообщил о потерях врага

Кроме того, 30 декабря прошлого года в Запорожской области потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется.

Кроме того, враг запустил тринадцать иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Все они уничтожены силами обороны Украины.

За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов с РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходыно, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине и Уды, Стрелка, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховке и Андреевке Луганской области.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не прекращает обстреливатьВремовку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь кафиров в более чем 20 населенных пунктах. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Проводит розыск проукраинско настроенного населения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса, а наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.

Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне делают атаки дронами на Украину именно ночью.

Также сообщалось, что в ночь с 31 на 1 декабря россияне направили по столице "Шахеды" и ракеты. 32 воздушные цели были сбиты.

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