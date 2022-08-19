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Сотні набоїв та снарядів: на Чернігівщині виявлено схованку зброї окупантів

Фото: у Чернігівській області виявлено схованку зброї окупантів (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

У Михайло-Коцюбинській громаді Чернігівської області прикордонники спільно з поліцейськими виявили схованку набоїв та снарядів російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Правоохоронці вилучили 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів калібру 30 мм, а також форму російської армії з шевронами різних родів військ. Повідомляється, що придатні для подальшого використання боєприпаси передадуть Силам оборони України.

Раніше повідомлялося, що в Чернігівській області правоохоронці відшукали схрон зброї, який був розташований близько до кордонів з Білоруссю. У ньому знаходилося понад 1000 патронів і міни.

Також ми писали, що в Запоріжжі СБУ затримала торговця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин. Також правоохоронці виявили його схованку з вибухівкою.

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