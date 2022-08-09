Біля кордону з Білоруссю знайшли схрон ворожої зброї
Фото: Біля кордону з Білоруссю знайшли схрон ворожої зброї (dpsu.gov.ua)
В Чернігівській області правоохоронці відшукали схрон зброї, яка була розташована близько до кордонів з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.
За даними правоохоронців, відпрацьовуючи місцевість поблизу до кордонів з Білоруссю, було знайдено ворожу зброю. У Ріпкинській громаді, в лісосмузі було знайдено дерев'яний ящик, в якому була наступна зброя:
- понад 1600 набоїв калібру 5,45 міліметра
- одну реактивну протитанкову гранату РПГ-22
- одну реактивну протитанкову гранату РПГ-26
- корпус гранати Ф-1 без запалу
- три корпуси гранат РГД-5 без запалу
- один підствольний гранатомет ГП-25
Також у схованці знайшли дві протитанкові міни та форму військових РФ. Вилучену зброю перевірять на справність та передадуть на потреби ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше у Чернігівській області прикордонники вже знаходили російську зброю.
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