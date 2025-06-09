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Сотні окупантів та десятки артсистем: що РФ втратила минулої доби на фронті

Україна, Понеділок 09 червня 2025 07:50
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Сотні окупантів та десятки артсистем: що РФ втратила минулої доби на фронті Фото: втрати росіян на фронті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських загарбників станом на 9 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб;
  • танків ‒ 10915 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28934 (+42) од,
  • РСЗВ – 1411 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків– 414 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
  • крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3911 (+0).

Сотні окупантів та десятки артсистем: що РФ втратила минулої доби на фронті

Нагадаємо, що упродовж минулої доби окупанти завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів. Ворог використав одну ракету та 91 КАБ, застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

При цьому найбільше боїв було зафіксовано на Курському та Покровську напрямках.

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