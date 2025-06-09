Сотні окупантів та десятки артсистем: що РФ втратила минулої доби на фронті

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських загарбників станом на 9 червня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що упродовж минулої доби окупанти завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів. Ворог використав одну ракету та 91 КАБ, застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

При цьому найбільше боїв було зафіксовано на Курському та Покровську напрямках.

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