Сотні окупантів та десятки артсистем: що РФ втратила минулої доби на фронті
Фото: втрати росіян на фронті (Getty Images)
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських загарбників станом на 9 червня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 997 120 (+970) осіб;
- танків ‒ 10915 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22759 (+11) од,
- артилерійських систем – 28934 (+42) од,
- РСЗВ – 1411 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків– 414 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39818 (+167),
- крилаті ракети ‒ 3315 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51348 (+123) од,
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+0).
Нагадаємо, що упродовж минулої доби окупанти завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів. Ворог використав одну ракету та 91 КАБ, застосував 1252 дрони-камікадзе та здійснив 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
При цьому найбільше боїв було зафіксовано на Курському та Покровську напрямках.
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