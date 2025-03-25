Свет по расписанию. С апреля в Полтавской области меняется график почасовых отключений
С 1 апреля до 30 сентября 2025 года в Полтавской области будет действовать новый график почасовых отключений электроэнергии. Изменения внесли в соответствии с обновленной инструкцией Министерства энергетики Украины, которая предусматривает справедливое и равномерное распределение электроэнергии между потребителями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Полтаваоблэнерго".
Как проверить свою очередь
Обновленные графики теперь составляются дважды в год - отдельно для зимнего и летнего периодов. Чтобы узнать свою очередь отключений, нужно проверить адрес в обновленном расписании. График предусматривает разделение на очереди и подгруппы:
- 1 очередь, 1 подгруппа
- 1 очередь, 2 подгруппа
- 2 очередь, 1 подгруппа
- 2 очередь, 2 подгруппа
- 3 очередь, 1 подгруппа
- 3 очередь, 2 подгруппа
- 4 очередь, 1 подгруппа
- 4 очередь, 2 подгруппа
- 5 очередь, 1 подгруппа
- 5 очередь, 2 подгруппа
- 6 очередь, 1 подгруппа
- 6 очередь, 2 подгруппа
Виды отключений электроэнергии
График почасовых отключений (ГПВ) - эти плановые отключения помогают уменьшить нагрузку на электросеть и сбалансировать энергосистему. Они применяются для всех категорий потребителей по заранее определенному расписанию. В случае превышения лимита потребления время отключения могут увеличивать.
График аварийных отключений (ГАО) - такие отключения вводят в случае острого дефицита электроэнергии, например, из-за аварий на электростанциях или перегрузки сетей. Предупредить о них заранее невозможно, поскольку они выполняются немедленно. Продолжительность и перечень населенных пунктов, которые пострадают от отключений, заранее неизвестны.
Специальный график аварийных отключений (спецГАВ) - это также аварийные отключения, которые применяются без предупреждения и могут быть отменены в любой момент.
График ограничения потребления электрической мощности (ГОП) - этот график применяется при угрозе дисбаланса между производством и потреблением электроэнергии. Он касается только предприятий и не влияет на бытовых потребителей.
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