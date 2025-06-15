Сотни дронов и удары по украинским городам: CNN раскрыло новую тактику РФ

За последние недели Россия значительно усилила воздушные атаки на Украину, запуская до 479 беспилотников и ракет за одну ночь. Такая масштабность и новые тактики делают оборону Украины сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным CNN, семь крупнейших атак дронов за всю войну произошли именно в течение последнего месяца. Россия активно производит беспилотники, в частности иранские "Шахед", которых сейчас ежемесячно выпускают около 2700 единиц, а также более 2500 дронов-приманок.

Аналитик Института изучения войны Кристина Гарвард объясняет, что присутствие приманок заставляет украинскую ПВО тратить ресурсы, пытаясь отличить их от реальных ударных дронов.

В то же время, дроны запускают с больших высот, что затрудняет их уничтожение средствами наземной обороны.

На прошлой неделе Россия концентрировала удары сразу по нескольким ключевым городам - Киеву, Одессе, Харькову. Эксперты указывают, что это новая тактика, направленная не только на разрушение, но и на психологическое давление.

В то же время число жертв среди гражданских растет: за последние четыре недели погибло по меньшей мере 154 мирных жителя, включая детей, еще около 900 получили ранения.

Несмотря на это, украинская противовоздушная оборона остается эффективной и сбивает около 80% атакующих дронов.

Президент Владимир Зеленский похвалил силы ПВО и волонтеров, отметив, что Украина разрабатывает беспилотники-перехватчики для борьбы с атаками на больших высотах.

Как пишут, Украина пока отстает по темпам производства дронов. Россия выпускает 300-350 беспилотников в день, тогда как Украина - около 100. Проблема уже не в технологиях, а в финансировании.