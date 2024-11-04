Потери РФ с начала войны превысили 700 тысяч солдат, - Генштаб ВСУ

За последние сутки с 3 на 4 ноября россияне потеряли на фронте 1300 солдат. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ превысили 700 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.24 ориентировочно составили: личного состава - около 700 390 (+1300) человек;

танков - 9193 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 18 538 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 20 121 (+35) ед.;

РСЗО - 1245 (+1) ед.;

средства ПВО - 994 ед.;

самолетов - 369 ед.;

вертолетов - 329 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 280 (+93) ед.;

крылатых ракет - 2629 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 28237 (+77) ед;

специальной техники - 3587 (+3) ед.