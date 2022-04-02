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Після боїв за схід, південь та Маріуполь у Росії не залишиться резервів для війни, - Арестович

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Субота 02 квітня 2022 15:36
Після боїв за схід, південь та Маріуполь у Росії не залишиться резервів для війни, - Арестович Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що відбудуються важкі бої з окупантами за схід, південь та Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Арестовича.

За його словами, після боїв у Росії майже не залишиться резерву для війни.

Також він додав, що варто позбутися будь-яких ілюзій, адже легко не буде.

"Ми маємо позбутися ілюзій, предстоять важкі бої за схід, за південь, за Маріуполь. Я не думаю, що після цих боїв у РФ залишиться хоч якийсь резерв. Я думаю, що ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід, і південь, але легко там не буде, - сказав Арестович.

Раніше Арестович розповідав, що окупанти поки не можуть почати наступ в зоні ООС.

Також ми писали, що Арестович казав, чи здатні російські війська на штурм Києва.

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