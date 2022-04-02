Після боїв за схід, південь та Маріуполь у Росії не залишиться резервів для війни, - Арестович

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, що відбудуються важкі бої з окупантами за схід, південь та Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Арестовича.

За його словами, після боїв у Росії майже не залишиться резерву для війни.

Також він додав, що варто позбутися будь-яких ілюзій, адже легко не буде.

"Ми маємо позбутися ілюзій, предстоять важкі бої за схід, за південь, за Маріуполь. Я не думаю, що після цих боїв у РФ залишиться хоч якийсь резерв. Я думаю, що ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід, і південь, але легко там не буде, - сказав Арестович.