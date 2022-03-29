Арестович розповів, чи здатні російські війська на штурм Києва

Росія вже 34-й день жорстоко руйнує українські міста. Також окупанти неодноразово намагались зайти у столицю. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи здатен ворог на штурм Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в інтерв'ю ВВС Україна .

За його словами, російська армія не здатна на штурм Києва, принаймні, під час цієї військової кампанії.

"Ні. Вони не здатні й ніколи вже не будуть здатні - принаймні під час цієї кампанії", - сказав Арестович.