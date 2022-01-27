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Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ

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Київ, Четвер 27 січня 2022 13:23
Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Мілан Лєліч

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну. Він закликає сфокусуватися на них.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Перший фактор

"Перше - політично скоординовані, послідовні меседжі Росії, що її потенційне вторгнення в Україну провалиться, буде зустрінуто з дуже жорстким політичним і економічним спротив з боку наших західних партнерів", - заявив він.

Другий фактор

Кулеба назвав другий фактор - це підготовка економічних санкцій проти РФ.

"Ми чули багато важливих і надихаючих меседжів про ту ціну, яку Росії доведеться заплатити. На жаль, ці меседжі нещодавно були ослаблені через публічні дискусії про санкції, які не будуть введені проти Росії. Звичайно, це надихає Путіна і він може прийти до висновку, що санкції з якими він може зіткнутися, фактично виявляться терпимими", - заявив він.

Глава МЗС України заявив, що такі меседжі повинні припинитися. В Україні сподіваються, що буде розроблений дуже сильний і послідовний пакет економічних заходів проти РФ, який буде найкраще служити цілям стримування Росії.

Третій фактор

За словами Кулеби, третім елементом буде зміцнення співпраці з Україною у військовій сфері та у сфері оборони.

"Кожна країна може щось зробити за наявності політичної волі", - підкреслив глава українського МЗС, висловивши подяку владі Данії за підтримку оборонного сектора України.

Четвертий фактор

Четвертим фактором, за словами Кулеби, є підтримка економічної та фінансової стабільності України, яку намагається підірвати російська влада.

"Ми не можемо дозволити Росії досягти успіху в цьому", - сказав Кулеба.

За його словами, зараз США та інші країни зараз розглядають різні заходи допомоги Україні в цьому аспекті.

"Якщо ми доб'ємося успіху за всіма чотирма пунктами, ми доб'ємося успіху в цьому протистоянні, ми не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, за словами експертів, санкції проти Кремля, які може ввести Захід у разі нового російського вторгнення в Україну, можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ, особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті і газу.

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Дмитро Кулеба Україна Російська Федерація
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