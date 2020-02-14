Прем’єрні платіжки - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Говоримо з прем'єром і урядом про те, скільки заплатимо за комунальні послуги
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України;
Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партії”;
Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України;
Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (2014 - вересень 2019);
Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;
Юлія Ковалів, заступник голови Офісу президента України.