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Прем’єрні платіжки - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     14.02.2020 - 12:39


Говоримо з прем'єром і урядом про те, скільки заплатимо за комунальні послуги

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України;

Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партії”;

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України;

Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (2014 - вересень 2019);

Валерій Тарасюк, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО "Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ;

Юлія Ковалів, заступник голови Офісу президента України.

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