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Стан здоров'я Саакашвілі оцінить психіатр

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Грузія, Неділя 12 грудня 2021 03:30
Стан здоров'я Саакашвілі оцінить психіатр Фото: стан здоров'я Саакашвілі оцінить психіатр (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Лікар з медичного консиліуму, створеного при омбудсмені Грузії, Григол Григолія турбується про стан здоров'я екс-президента Михайла Саакашвілі. Він вважає, що йому необхідний огляд психіатра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Грузія.

Перевірити стан Саакашвілі вирішили після слів голови керівника реабілітаційного центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані про те, що політику в тюремній лікарні вводили великі дози психотропних препаратів.

Лікуючий лікар Саакашвілі Ніно Гогорішвілі підтвердила, що політик приймає психотропи. За її словами, препарати призначили через проблеми зі сном.

"Поширилася інформація, що Саакашвілі ослаб, йому важко стояти і говорити. Також у нас є інформація, що він отримує великі дози психотропних речовин, тому необхідно, щоб консиліум відвідав екс-президента в лікарні і дізнався, яке медикаментозне лікування він отримує", - сказав Гріголія.

Раніше ми писали, що Саакашвілі знову відмовився від лікування: названі умови.

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Міхеіл Саакашвілі
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