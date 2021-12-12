Состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр

Врач из медицинского консилиума, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия беспокоится о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Он считает, что ему необходим осмотр психиатра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Грузия .

Проверить состояние Саакашвили решили после слов главы руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что политику в тюремной больнице вводили большие дозы психотропных препаратов.

Лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили подтвердила, что политик принимает психотропы. По ее словам, препараты назначили из-за проблем со сном.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему тяжело стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому необходимо, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице и узнал, какое медикаментозное лечение он получает", - сказал Григолия.