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Состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр

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Грузия, Воскресенье 12 декабря 2021 03:30
Состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр Фото: состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Врач из медицинского консилиума, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия беспокоится о состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили. Он считает, что ему необходим осмотр психиатра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Грузия.

Проверить состояние Саакашвили решили после слов главы руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что политику в тюремной больнице вводили большие дозы психотропных препаратов.

Лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили подтвердила, что политик принимает психотропы. По ее словам, препараты назначили из-за проблем со сном.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему тяжело стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому необходимо, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице и узнал, какое медикаментозное лечение он получает", - сказал Григолия.

Ранее мы писали, что Саакашвили опять отказался от лечения: названы условия.

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