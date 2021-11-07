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Стан Саакашвілі стане критичним через кілька годин, - лікар

Автор: Наталья Скороход

Лікуючий лікар Михайла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе закликав негайно зібратися консиліум докторів, призначений урядом. За його словами, через кілька годин стан третього президента Грузії стане критичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sova.news.

Кіпшидзе зазначив, що вже в найближчі кілька годин стан Саакашвілі може сильно погіршитися.

"Його стан стане більш критичним, може бути, через кілька годин, може, через годину, це не займе і дня... я не хочу зараз розповідати, що з ним станеться, як він впаде...", - сказав він.

Кіпшидзе також уточнив, що Саакашвілі відмовився від прийому життєво важливих препаратів для його життя.

"Він отримував ліки, що підтримувало в ньому життя, після вчорашнього він відмовився від них", - сказав лікар.

Нагадаємо, що Грузія не обговорювала з Україною екстрадицію Саакашвілі. Про це заявили в МЗС Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився на допомогу лікарів. Це сталося після того, як йому дозволили спілкуватися з адвокатом.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія