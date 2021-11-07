Стан Саакашвілі стане критичним через кілька годин, - лікар

Кіпшидзе зазначив, що вже в найближчі кілька годин стан Саакашвілі може сильно погіршитися.

"Його стан стане більш критичним, може бути, через кілька годин, може, через годину, це не займе і дня... я не хочу зараз розповідати, що з ним станеться, як він впаде...", - сказав він.

Кіпшидзе також уточнив, що Саакашвілі відмовився від прийому життєво важливих препаратів для його життя.

"Він отримував ліки, що підтримувало в ньому життя, після вчорашнього він відмовився від них", - сказав лікар.