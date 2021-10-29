Саакашвілі погодився на допомогу лікарів

Михайло Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, погодився на допомогу лікарів. Це сталося після того, як йому дозволили відновити повноцінне спілкування з адвокатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-президента Грузії в Facebook.

"Сьогодні, на жаль, мені довелося відмовитись від зустрічі з членами офіційного медичного консиліуму. Хочу вибачитися перед ними і хочу, щоб усі знали - вони дуже хороші професіонали. Просто я не погоджувався на жодні аналізи, мінерали та інше лікування, поки не відновиться моє повноцінне спілкування. Після мого протесту спілкування з адвокатами відновлено", - написав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у колонії, де тримають Саакашвілі, постійно чергує реанімаційна бригада, яка може зробити йому переливання крові чи масаж серця за необхідності.

Однак, за її словами, ця бригада не зможе відновити життєвоважливі органи Саакашвілі.

Додамо, ув'язненому Саакашвілі вже надавав допомогу реаніматолог.