Президента Чехії перевели в інтенсивну терапію. Діагноз лікарі не озвучують
Фото: Мілош Земан, президент Чехії (flickr.com by Three Seas Initiative Business Forum)
Рішення про госпіталізацію президента Чехії Мілоша Земана було ухвалене за рекомендацією його особистого лікаря Мирослава Заворала. Наразі чеський президент перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.
"Президента було госпіталізовано за моєю рекомендацією. Нам відомий його діагноз, але я не даю згоди на його публікацію", - сказав лікар на брифінгу для преси.
За словами лікаря, Земана було доставлено до реанімації з хронічним захворюванням.
"Він отримає необхідний догляд", - додав Заворал.