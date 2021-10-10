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Президента Чехії знову госпіталізували. Від нього залежить майбутній уряд

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Прага, Неділя 10 жовтня 2021 14:35
Президента Чехії знову госпіталізували. Від нього залежить майбутній уряд Фото: президент Чехії Мілош Земан (Mikhail Svetlov / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президента Чехії Мілоша Земана в черговий раз госпіталізували. Йому належить зіграти ключову роль у формуванні майбутнього уряду після програшу партії прем'єра Андрія Бабіша на парламентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

Повідомляється, що Земана госпіталізували в Центральний військовий госпіталь у Празі. Незадовго до цього він провів зустріч з прем'єром Андрієм Бабішем.

Зазначимо, стан здоров'я 77-річного Земана опинився в центрі уваги, оскільки йому ще належить зіграти ключову роль в процесі міжпартійних переговорів і формування нового уряду за підсумками виборів до парламенту 8-9 жовтня.

За підсумками виборів перемогла коаліція ліберальних партій (Spolu, партія піратів і STAN), яка отримає 108 голосів у парламенті з 200 місць. Але формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, оскільки він говорив, що доручить цей процес лідеру партії-переможниці. Ним є Андрій Бабіш, оскільки Spolu - це політичний блок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча партія Чехії втратила лідерство за підсумками виборів.

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Чехія Мілош Земан
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