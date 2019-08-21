Відбулося жеребкування другого попереднього раунду Кубка України

Відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

На цьому етапі беруть участь 26 команд - 10 переможців першого раунду, 15 учасників першої ліги і "Арсенал-Київ", але "Агробізнес" проходить безпосередньо в третій попередній етап, оскільки київський клуб втратив фах і розформував команду.

Пари команд:

"Арсенал" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ)

"Інгулець" (Петрове) - "Металіст-1925" (Харків)

"Калуш" (Калуш) - "Минай-Закарпаття" (Ужгород)

"Миколаїв" (Миколаїв) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)

"Діназ" (Вишгород) - "Нива" (Вінниця)

"Черкащина-Академія" (Черкаси) - "Кремінь" (Кременчук)

"Поділля" (Хмельницький) - "Волинь" (Луцьк)

"Вовчанськ" (Вовчанськ) - "Оболонь-Бровар" (Київ)

"Верес" (Рівне) - "Рух" (Львів)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металург" (Запоріжжя)

"Авангард" (Краматорськ) - "Балкани" (Зоря)

"Альянс" (Липова Долина) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка, Київська обл.)

"Таврія Сімферополь" - "Буковина" (Чернівці)

Базовий день матчів - 27 серпня.

Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.