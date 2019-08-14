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Відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України

Новини » Спорт    14.08.2019 - 16:36
Відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України
Фото: Кубок України (ffu.ua)

У процедурі взяли участь 20 клубів

Відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону 2019/20. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

В процедурі, яка повинна була відбутися 26 липня, але була перенесена, взяли участь 18 команд другої ліги і два аматорських клуби.

Пари команд:
«Таврія-Сімферополь» (Херсон) — «Реал Фарма» (Одеса)
«Енергія» (Нова Каховка) — «Буковина» (Чернівці)
«Гірник» (Кривий Ріг) —«Чайка» (Петропавлівська Борщагівка)
«Кристал (Херсон) — «Діназ» (Вишгород)
«Верес» (Рівне) — «Нива» (Тернопіль)
«Авангард» (Бзів) — «Вовчанськ» (Вовчанськ)
«Альянс» (Липова Долина) — «Ужгород» (Ужгород)
«Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир)
«Нива» (Вінниця) — «Нікополь» (Нікополь)
«Калуш» (Калуш) — «ВПК-Агро» (Шевченківка)

Базовий день матчів - 20 серпня.

Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.

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