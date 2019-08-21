Состоялась жеребьевка второго предварительного раунда Кубка Украины

Состоялась жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины сезона 2019/20. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

На этом этапе участвуют 26 команд - 10 победителей первого раунда, 15 участников первой лиги и "Арсенал-Киев", но "Агробизнес" проходит напрямую в третий предварительный этап, поскольку киевский клуб потерял профессиональный статус и расформировал команду.

Пары команд:

"Арсенал" (Киев) - "Агробизнес" (Волочиск)

"Ингулец" (Петрово) - "Металлист-1925" (Харьков)

"Калуш" (Калуш) - "Проходи-Закарпатье" (Ужгород)

"Николаев" (Николаев) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Диназ" (Вышгород) - "Нива" (Винница)

"Черкасская-Академия" (Черкассы) - "Кремень" (Кременчуг)

"Подолье" (Хмельницкий) - "Волынь" (Луцк)

"Волчанск" (Волчанск) - "Оболонь-Бровар" (Киев)

"Верес" (Ровно) - "Движение" (Львов)

"Горняк-Спорт" (Верхние Плавные) - "Металлург" (Запорожье)

"Авангард" (Краматорск) - "Балканы" (Зоря)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Чайка" (Петропавловская Борщаговка, Киевская обл.)

"Таврия Симферополь" - "Буковина" (Черновцы)

Базовый день матчей - 27 августа.

Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.