Відбулися матчі другого етапу Кубку України

Фото: Кубок України (ffu.ua)

Матчі наступного етапу пройдуть 25 вересня

Сьогодні, 27 серпня, відбулися матчі другого попереднього раунду Кубка України. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Результати першого попереднього раунду Кубка України:

"Інгулець" (Петрово) - "Металіст-1925" (Харків) - 2: 0 (2:0)

"Калуш" - "Минай" (Ужгород) - 1: 2 (0:0)

"Миколаїв" - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - 5: 1 (3:0)

"Діназ" (Вишгород) - "Нива" (Вінниця) - 1:0 (0:0)

"Черкащина" (Черкаси) - "Кремінь" (Кременчук) - 1:2 (0:0)

"Поділля" (Хмельницький) - "Волинь" (Луцьк) -1:1 (0:1), по пенальті - 4:5

"Вовчанськ" - "Оболонь-Бровар" (Київ) - 0:1 (0:0, 0:0)

"Верес" (Рівне) - "Рух" (Винники) - 1:2 (1:2)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Металург" (Запоріжжя) - 1:1 (0:0), по пенальті - 6:5

"Авангард" (Краматорськ) - "Балкани" (Зоря) - 0:0, по пенальті - 3:4

"Альянс" (Долина) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) - 4:1 (0:0)

"Таврія-Сімферополь" - "Буковина" (Чернівці) - 2:3 (2:1)

Жеребкування третього раунду відбудеться 28 серпня в Будинку футболу о 13:00. Матчі цього етапу відбудуться 25 вересня.

Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.