Соратнику Путина привиделся "распад США" из-за бунтов в Калифорнии

Главе комиссии Совета федерации РФ по информационной политике Алексею Пушкову привиделись признаки "распада США". Якобы из-за нарастающих внутренних конфликтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, такой распад якобы может случиться в ближайшее время.
"В то время, как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад станут США: страна не выдержит тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность в США только нарастает", - отметил Пушков.
В качестве главного аргумента он приводит беспорядки и протесты в Калифорнии против миграционной политики Дональда Трампа. События в городе Лос-Анджелес он считает "гражданской войной, развязанной демократами".
Пушков прямо обвиняет американскую власть в "прямой причастности к организации погромов".
"В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами, поддоны с которыми кто-то заботливо расставил по всему Лос-Анжелесу, как и в ходе бунтов в 2020-го. Повсюду развеваются мексиканские флаги, ставшие символом бунта нелегальных мигрантов, которых Трамп намерен выслать из страны", - добавил он.
По мнению соратника Путина, все это свидетельствует якобы о приближении США к распаду. Он даже отметили, что "в 21-ом веке Соединенные Штаты могут стать Разъединенными Штатами".
Важно понимать, что Алексей Пушков не рядовой российский парламентарий. Это потомственный советский и российский дипломат, родившийся в Китае.
Алексей Пушков также возглавляет делегацию Федерального собрания РФ в ПАСЕ. А еще является видным представителем правящей "Единой России" и одним из авторов поправок к конституции, которые фактически позволили Путину оставаться "пожизненным президентом".
Напомним, масштабные протесты против миграционной политики Дональда Трампа продолжаются уже несколько дней. Причем акции проходят уже не только в Лос-Анджелесе, но и в ряде других городов.
На выходных в Калифорнии начались разгоны протестов с привлечением сил федеральной Национальной гвардии. А на днях стало известно, что также будет задействована морская пехота.
Ранее сообщалось, что даже республиканцы просят Трампа ослабить агрессивные депортации.
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