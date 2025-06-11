Соратнику Путіна привидівся "розпад США" через бунти в Каліфорнії

Голові комісії Ради федерації РФ з інформаційної політики Олексію Пушкову привиділися ознаки "розпаду США". Нібито через наростаючі внутрішні конфлікти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, такий розпад нібито може статися найближчим часом.
"У той час, як у Брюсселі мріють про розпад Росії, якого не буде, головним кандидатом на розпад стануть США: країна не витримає тих потужних розколів, які струшують американське суспільство. Причому внутрішня конфліктність у США тільки наростає", - зазначив Пушков.
Як головний аргумент він наводить заворушення і протести в Каліфорнії проти міграційної політики Дональда Трампа. Події в місті Лос-Анджелес він вважає "громадянською війною, розв'язаною демократами".
Пушков прямо звинувачує американську владу в "прямій причетності до організації погромів".
"У Каліфорнії панують хаос і некерованість. Погромники закидають поліцейські машини цеглою, піддони з якою хтось дбайливо розставив по всьому Лос-Анжелесу, як і під час бунтів 2020-го. Всюди майорять мексиканські прапори, що стали символом бунту нелегальних мігрантів, яких Трамп має намір вислати з країни", - додав він.
На думку соратника Путіна, все це свідчить нібито про наближення США до розпаду. Він навіть зазначив, що "у 21-му столітті Сполучені Штати можуть стати Роз'єднаними Штатами".
Важливо розуміти, що Олексій Пушков не пересічний російський парламентарій. Це спадковий радянський і російський дипломат, який народився в Китаї.
Олексій Пушков також очолює делегацію Федеральних зборів РФ у ПАРЄ. А ще є чільним представником правлячої "Єдиної Росії" і одним з авторів поправок до конституції, які фактично дозволили Путіну залишатися "довічним президентом".
Нагадаємо, масштабні протести проти міграційної політики Дональда Трампа тривають уже кілька днів. Причому акції відбуваються вже не тільки в Лос-Анджелесі, а й у низці інших міст.
На вихідних у Каліфорнії почалися розгони протестів із залученням сил федеральної Національної гвардії. А днями стало відомо, що також буде задіяна морська піхота.
Раніше повідомлялося, що навіть республіканці просять Трампа послабити агресивні депортації.
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